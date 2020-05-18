Benzine 13, motorine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13, motorinin litre fiyatına 8 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 8 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



19/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 13

Motorinde 8 KRŞ/LT



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) May 18, 2020

​Ankara'da ortalama 5.63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.76 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.49 liradan 5.62 liraya, İzmir'de 5.67 liradan 5.80 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5.35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.27 liradan 5.35 liraya, İzmir'de 5.39 liradan 5.47 liraya yükselecek.