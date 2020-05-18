Benzine 13, motorine 8 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 8 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) May 18, 2020
19/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 13
Motorinde 8 KRŞ/LT
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Ankara'da ortalama 5.63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.76 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.49 liradan 5.62 liraya, İzmir'de 5.67 liradan 5.80 liraya yükselecek.
Buna göre Ankara'da ortalama 5.35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.27 liradan 5.35 liraya, İzmir'de 5.39 liradan 5.47 liraya yükselecek.
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