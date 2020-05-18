Araştırmaya göre 'Evden çalışma kalıcı olsun' diyen beyaz yakalıların oranı arttı

Kariyer.net’in son araştırmasına göre evde çalışma düzenini oturtan ve daha verimli olduklarını düşünen beyaz yaka çalışanları, ofise dönmek istemiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışan beyaz yakalıların yüzde 42’si ofise dönmek istemiyor. Online istihdam platformlarından Kariyer.net’in, ‘HR Pulse’ araştırma serisi kapsamında Curiocity işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Koronavirüs ve İş Hayatı’ araştırmasının dördüncü dönem sonuçları açıklandı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, evden çalışan beyaz yakalılardan; bu esnekliğin önümüzdeki dönemde de kalıcı olmasını talep edenlerin oranının 2. dönemde 13 puan düştüğünü ve 3. dönemde de bu seviyenin korunduğunu ifade ederek, “Ancak son dönemde beyaz yakalılarda evden çalışmanın kalıcı olmasını isteyenlerin oranının 8 puan arttı. Belirsizliklerin azalması sonrası yapılan genel bir muhasebe olarak yorumlanabileceği gibi, çalışanların evden çalışma sisteme adapte olmalarının bir etkisi olarak da görülebilir" dedi.

Evden çalışma sisteminin günlük işlerinde bir değişiklik yaratmadığını belirten İK yetkililerinin oranı ise 13 puan artarak yüzde 45’e yükseldi. Beyaz yaka çalışanları ve İK yetkililerinde salgın sonrası ‘birçok sektörde işler duracağı için salgının sert bir etkisinin olacağı’ yönündeki düşünceler iyileşti. Bu oran, ilk döneme kıyasla İK yetkililerinde yüzde 63’ten yüzde 40’a, beyaz yaka çalışanlarda ise yüzde 57’den yüzde 38’e geriledi.

Evden çalışma konusundaki belirsizlik, beyaz yakalılar açısından ilk döneme göre 22 puan azalsa da katılanların üçte biri hala ofise dönüş tarihini belirsiz olarak tanımladı. Beyaz yakalıların yüzde 63’ü haziran sonuna kadar ofise dönüşün tamamlanacağını düşünüyor.