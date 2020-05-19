Dolar/TL son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Küresel piyasalarda ABD'den gelen koronavirüs aşısına dair olumlu sinyallerle yaşanan iyimser havaya yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bugün yapılan açıklamada, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğü vurgulanırken, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, açıklama sonrası güne 6.87 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru hızlı bir refleksle 6.75 seviyelerine kadar geriledi.

Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan'dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Euro/TL ise 7.48'den el değiştiriyor.