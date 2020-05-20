Rusya'dan Kuzey Kore'ye petrol ürünleri sevkiyatı yeniden başladı

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Rusya'dan Kuzey Kore'ye petrol ürünleri sevkiyatının yeniden başladığını ve her ay 2-3 bin tonluk sevkiyat yapıldığını belirtti.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Matsegora, yaptığı açıklamada Rusya'dan Kuzey Kore'ye petrol ürünlerinin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce kısa süreyle askıya alındığını anımsattı.

Kısa süreli duraklamanın ardından Kuzey Kore'nin yeniden Rus petrol ürünleri almaya başladığını anlatan Matsegora, şu anda ayda 2-3 bin ton civarında sevkiyat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaklaşık olarak geçen seneki seviyeye ulaştıklarını belirten Matsegora, "Yapılan sevkiyatların hacimleri konusunda yaptırım komitesine düzenli olarak bilgi verilmesini öngören BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarındaki gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getiriyoruz" diye ekledi.