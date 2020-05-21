Beyaz eşya ihracatı nisanda yüzde 49 daraldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında beyaz eşya ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 daraldı. Altı ana ürün grubunda iç satışlar, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasla yüzde 11 düştü. Ocak-Nisan döneminde ise iç satışları bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5 artarken, ihracat geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11’lik bir daraldı.

Pandeminin satışlar üzerindeki etkilerini Nisan ayı itibarıyla daha dramatik şekilde hissetmeye başladıklarını ifade eden TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Türkiye beyaz eşya sektörünün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştirdiği Avrupa ülkelerinin pandemiden ağır şekilde etkilenmeleri ve hayatın neredeyse tamamen durması satışlara yansıdığını vurguladı.

Dinçer, salgınının Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden daha sonra ulaşması ve devletin başarılı yönetimi sayesinde Türkiye satışlarının, krizden diğer ülkelere kıyasla daha az etkilendiğini belirtti:

“Lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün krizden zarar görmemesi adına devletimizin, ÖTV sıfırlanması, temmuz ayına alınan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi gibi sağlayacağı çeşitli destekler çok kıymetli olacaktır. Tüm iş planlarımızı değiştiren korona krizi; üretimden, satış ve pazarlamaya, servis hizmetlerinden tedarik zincirine tüm ekosistemin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Güçlü bir Ar-Ge’ye ve esnek bir üretim anlayışına sahip olan Türkiye Beyaz Eşya sektörünün bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını yürekten inanıyorum. Beyaz eşya üretiminde Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük merkez konumundaki ülkemiz için gelecek dönemde yeni fırsatlar söz konusu olabilir.”