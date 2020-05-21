Merkez Bankası faiz indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu'ndan 50 baz puan faiz indirim kararı çıktı. TCMB politika faizi böylelikle yüzde 8.25 oldu.
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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu'ndan 50 baz puan faiz indirim kararı çıktı. TCMB politika faizi böylelikle yüzde 8.25 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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