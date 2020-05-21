BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altın alımıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı Kararı ile; Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen; 22.05.2020 tarihinden itibaren; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Valör nedir?

Kelime anlamı olarak valör, Fransızca 'değer' anlamına gelir. Türkçe'ye Fransızca'dan geçen kelimenin İngilizcesi de 'value date' dir. 'Değer tarihi' olarak belirtilir. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır.

Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatan bir terimdir. Diğer bir deyişle vatandaşların satın alacakları 100 gram ve üstü altınlar, hesaplarına 1 gün sonra yatırılacak.