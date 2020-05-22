Koronavirüs etkisi: Çin, ilk kez ekonomik büyüme hedefi koymuyor

Küresel ekonominin çarklarının dönmesindeki en etkili güç olan Çin, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadeleye geçerken, 1990'dan beri gelenek haline getirdiği gayrisafi yurtiçi hasıla hedefi koymaktan bu yıl vazgeçti.

Aralık ayının sonunda koronavirüs salgını ilan eden Çin, pandeminin ilk dalgasını atlatmasına karşın, 1990'dan beri her yıl gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefi açıklama geleneğini bir kenara bıraktı.

30 yıldır ilk kez GSYH hedefi konulmayacağı açıklaması Başbakanı Li Keqiang tarafından en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının açılışında yapıldı.

Bu yılki "iki toplantı", #koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma ve her açıdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmeyi tamamlama çabalarını zorlaştırdığı için özel bir anlam taşıyor. https://t.co/rpA1pjbtxx pic.twitter.com/ehfsjzye0G — Xinhua Türkiye (@XHTurkey) May 22, 2020

Yıla yüzde 7 ekonomik küçülmeyle başlandı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü olan Çin'in ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6.8 daralmıştı.

Büyük bilinmezlik nedeniyle

Başbakan Li "Kovid-19 salgınının dünya ekonomisi ve ticari iklim üzerinde neden olduğu büyük bilinmezlik nedeniyle ülkemiz büyümeye yönelik tahmin yapmayı zorlaştıran etkenlerle karşı karşıya" dedi.

🇨🇳 Çin Başbakanı Li Keqiang toplantıda Hükümet Çalışma Raporu'nu sundu pic.twitter.com/t8tKovqtZM — CRI Türkçe (@CRI_Turkish) May 22, 2020

Sıfır yoksulluk hedefi

Bununla birlikte Çin'in 2020 sonunda sıfır yoksulluk hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyleyen Li, tarımsal kakınma ve yoksulluğun giderilmesi yönünde büyük çabaların devam ettirileceği mesajını verdi.

🇨🇳 Çin Başbakanı Li, küresel çapta süren salgının ekonomi ve ticaret üzerinde büyük belirsizlikler yaratmasından dolayı Çin hükümetinin 2020 için ekonomik büyüme hedefi belirlemediğini açıkladı#ikitoplantı #twosessions2020#LiKeqiang #ekonomi #Covid19 https://t.co/TWmmArBIxb — CRI Türkçe (@CRI_Turkish) May 22, 2020

Trump'ın suçlama kampanyası altında

Kritik açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı açtığı Çin'e koronavirüsün sorumluluğunu yıkma ve bedel ödetme hamlesinde bulunduğu döneme denk geldi.

Dün Çin'e yönelik oklarını sivrilten Trump, 'Çin'in ABD ve Avrupa'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda saldırısının gerisinde Devlet Başkanı Şi Cinping'in olduğunu' iddia etti.