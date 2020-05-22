Merkez Bankası swap ihaleleri limitini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini artırdı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi. Bu oran daha önce yüzde 40 seviyesindeydi.

Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

Nisandan beri artırıyor

Merkez Bankası ilk önce 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yani yaklaşık 10 milyar dolardan yüzde 30'una yani yaklaşık 15 milyar dolara yükseltilmişti.

22 Nisan’da ise kotasyon swap limitlerini yüzde 30’a çıkarmıştı. Böylece her iki kanaldan 15 milyar dolarlık swap imkanı sağlanmıştı. Şimdi limit yüzde 40’a çıkarıldı ve 20 milyar dolarlık swap imkanı sağlanmış oldu.