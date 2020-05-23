Bakan Albayrak: 'İhracatımız ithalata bağımlı' yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı

”İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı.



OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda.



Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz. pic.twitter.com/HXt355sYGs