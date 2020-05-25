Rus turistler pandemiden sonra iç turizmi tercih edecek

Booking.com Rusların son iki ay içinde gelecekteki seyahatler için seçtikleri otel listelerini analiz etti. Listede farklı kategorilerden en popüler 100 bin otel yer alıyor.
Listede seçilen otellerin yarısından fazlası (yüzde 51) Rus otellerinden oluşuyor. Bu oran geçen yıl yüzde 33 civarındaydı.
Rusların en çok hayalini kurduğu yabancı şehirler arasında plaj kentlerinin yanı sıra, büyük kültür merkezleri de listenin üst sıralarında yer alıyor. İstanbul listenin ilk sırasında yer alırken onu Dubai (BAE), Prag (Çek Cumhuriyeti), Tiflis (Gürcistan), Ubud (Bali), Paris (Fransa), Roma (İtalya) ve Barselona (İspanya) izliyor.
Rus turistler için en çok tercih edilen ülkelerin başında Tayland, Endonezya, Türkiye ve İtalya geliyor.
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