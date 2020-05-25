Rus turistler pandemiden sonra iç turizmi tercih edecek

Booking.com Rusların son iki ay içinde gelecekteki seyahatler için seçtikleri otel listelerini analiz etti. Listede farklı kategorilerden en popüler 100 bin otel yer alıyor.

Listede seçilen otellerin yarısından fazlası (yüzde 51) Rus otellerinden oluşuyor. Bu oran geçen yıl yüzde 33 civarındaydı.

Mart ayının başından bu yana, St.Petersburg, Moskova, Soçi, Anapa ve Gelendcik, Rus turistlerin bir sonraki seyahatleri için en fazla tercih ettikleri yerler arasında yer aldı. Ayrıca, Mart ve Nisan 2020'de St. Petersburg (ikinci sırada) ve Moskova’nın (dördüncü) dünyanın dört bir yanındaki turistler arasında en çok arzu edilen beş destinasyona girmesi de dikkat çekti.

Rusların en çok hayalini kurduğu yabancı şehirler arasında plaj kentlerinin yanı sıra, büyük kültür merkezleri de listenin üst sıralarında yer alıyor. İstanbul listenin ilk sırasında yer alırken onu Dubai (BAE), Prag (Çek Cumhuriyeti), Tiflis (Gürcistan), Ubud (Bali), Paris (Fransa), Roma (İtalya) ve Barselona (İspanya) izliyor.

Rus turistler için en çok tercih edilen ülkelerin başında Tayland, Endonezya, Türkiye ve İtalya geliyor.