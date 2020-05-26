Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'de elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yeni bir rekor kırdığını açıkladı.
Bakan Dönmez, "24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" dedi.
Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 26, 2020
24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. pic.twitter.com/vK3PHWMyI9
Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Dönmez'in verdiği bilgilere göre 24 Mayıs günü elektrik üretiminin kaynaklar bazında dağılımı (yüzde) şöyle:
- Hidroelik (su): 43.7
- Yerli kömür: 16.5
- Rüzgâr: 14.5
- Güneş: 7.2
- Jeotermal: 5.3
- Biyokütle: 2.6
- Diğer: 0.2
- Doğalgaz+Fuel Oil+İthal Kömür: 10
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