Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.



24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. pic.twitter.com/vK3PHWMyI9