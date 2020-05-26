Rus bankaları ülkeye rekor miktarda döviz girdisi sağladı

Rusya’ya mart ayında 4 milyar 950 milyon dolarlık nakit dolar girdisi gerçekleşti. Böylece, döviz girdisi şubat ayına oranla on kat artarak son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2014 yılının mart ayında 9 milyar 500 milyon, aralık ayında ise 10 milyar 100 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanmıştı.

Ayrıca, mart ayında nakit euro girdisi, şubat ayına kıyasla üç kat artarak 1 milyar 130 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Rusya Merkez Bankası 10 Mart'tan itibaren finansal istikrarı korumak için iç pazarda dövizin proaktif bir şekilde satışına, 19 Mart’tan bu yana ise Sberbank'la ilgili işlem için Ulusal Refah Fonu’ndan (FNB) ek döviz satışına başlamıştı.

Bu satışlar, Urals petrolü fiyatının varil başına 25 doların altına düşme durumuna karşı gerçekleşiyor.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, 13 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar bütçe kuralına göre döviz satışları 193 milyar 1 milyon ruble olacak. Günlük 11 milyar 400 milyon rubleye eşdeğer bir miktar tahsis edilecek.