Dolar düşüşe geçti, borsada yükseliş bekleniyor

Dolardaki düşüş dün gün içinde yüzde 1’i de geçti. Dolardaki gerilemede, gelişen ülkelerin para birimlerinin, koronavirüs salgınının yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerin geldiği bir ortamda, küresel piyasalarda artan risk iştahı da etkili oldu. Bayram tatili süresince dış piyasalarda yaşanan olumlu havanın Türkiye’ye de yansıması bekleniyor.

Özellikle bayram tatilinin ardından bugün işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul’da yükseliş beklentisi var. Bloomberg’in haberine göre aralarında Guillaume Tresca’nın da bulunduğu Credit Agricole stratejistleri, “Çin ve ABD arasındaki şiddetli gerilime rağmen risk iştahı yükseliyor” dedi ve “Piyasa, haber akışına asimetrik bir reaksiyon vermekle birlikte, bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyor. Bu durum bizi, süregelen ve aşırı kendine has sorunlar dikkate alındığında, çok seçici olmakla birlikte, gelişen piyasalara ilişkin temkinli bir yapıcı görüşe yöneltiyor” şeklinde görüş bildirdi.

Japonya’da koronavirüs nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal, Tokyo ve Hokkaido’da kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2.55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.8 artışla 2.840 puanda dengelendi. Hong Kong’da da Hang Seng endeksi Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2.2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.