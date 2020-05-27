Varank: Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'deki sanayicilerle telekonferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız" diyen Varank, şöyle devam etti:

"Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor."

'Türkiye yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir'

Varank, "Türkiye, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir" ifadesini kullandı.

27 Mayıs 1960 darbesine de değinen Varank, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesi sayesinde elde edildi. O yüzden Merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi, 18 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye’ye Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşatmasıdır. İşte tüm bu kazanımları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.