Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde 8 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri Katar swap anlaşmasının yapıldığı 22 Mayıs ile biten haftada 8 milyar dolar arttı.

TCMB'nin toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan 15 Mayıs'a 23.4 milyar dolar düşüşle 84.4 milyar dolara gerilemişti.

Toplam rezervler 22 Mayıs ile biten haftada 8 milyar dolar, brüt rezervler 6.7 milyar dolar arttı. Böylece toplam rezervlerde şubat sonundan 15 Mayıs'a yaşanan 23.4 milyar dolarlık düşüş 22 Mayıs itibarıyla 15.4 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre net rezervler ise 22 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 6 milyar dolar artışla 32 milyar dolara yükseldi.

Dünya'nın aktardığına göre, TCMB'nin rezerv kayıpları koronavirüs ile birlikte haftalık 10 milyar dolara kadar ulaşmış, sonrasında ise haftalık 200 milyon dolara kadar gerilemişti.