Albayrak'tan 'büyüme' mesajı: Sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olacağız

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü.
Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah."
Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 29, 2020
Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.#DeğişimBaşlıyor
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