Albayrak: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 4 yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. https://t.co/fBMB5CUZn2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020

​Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.