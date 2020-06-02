'Mevduat faizi sert düşecek'

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçen hafta cuma akşamı aktif rasyosunun formülünü yeniden değiştirdi.

Kısa vadeli krediler çıkarıldı, uzun vadeli altyapı finansmanı ve KOBİ kredilerinin ağırlığı artırıldı. Piyasa uzmanlarına göre bankalar düzenlemenin ‘etrafından dolaştıkça’ BDDK yeni kriterler getiriyor.

Analistler bazı bankaların aktif rasyosunun 100’den 90’a düştüğüne dikkat çekiyor ve haziranda oranı tutturmak zor görünüyor. Bu oranı yeniden yakalamak için yeni dönemde çok hızlı kredi vermeleri ve mevduatı daha da düşürmesi gerekiyor. Böylece mevduat faizlerindeki düşüş de hızlanacak.

Türk Lirası mevduatında yüzde 6-7 seviyesinde olan faizin yüzde 5-6’ya gerilemesi muhtemel. Vatandaşın dövize yönelmesi ise yeni vergi nedeniyle dezavantajlı görünüyor.