Albayrak: Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının koronavirüse karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.

Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. https://t.co/9FCPuOPsfe — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020

​Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu katılım finans kuruluşlarından 4 yeni finansman paketi

Kamu katılım finans kuruluşları, 'konut finansmanı', 'taşıt finansmanı', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan yapılan ortak açıklamaya göre, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı.