Otogaza 19 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaz fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz’da 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) June 2, 2020
03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Otogaz’da 19 KRŞ/LT
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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