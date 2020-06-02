Otogaza 19 kuruş zam geldi

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaz fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Otogaz’da 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.