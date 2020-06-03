Enflasyon mayısta beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.1, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9.14 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1.36, Yİ-ÜFE yüzde 1.54 artış gösterdi. TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4.57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.39 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6.15, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5.53 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0.92, yıllık enflasyonun yüzde 10.9 olacağını öngörmüştü.

Yıllık en düşük artış yüzde 2.98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla; yüzde 3.74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.69 ile ulaştırma ve yüzde 7.68 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21.41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20.86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14.45 ile konut oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 0.16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0.22 ile sağlık ve yüzde 0.24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3.30 ile ulaştırma ve yüzde 1.92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Dolar/TL, enflasyon sonrası yükselişte

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi bugünkü açılışın ardından 109 bin puanın üzerine çıktı. Güne 6.70 seviyesinden başlayan dolar/TL ise mayıs enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 6.72'yi aştı.