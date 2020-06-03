EPDK Başkanı: Akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayiler kâr marjlarından indirim yapacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kâr marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak" diye konuştu.

"EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" diyen Yılmaz, "Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim" ifadesini kullandı.

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