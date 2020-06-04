Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar güne yönsüz bir başlangıç yaptı. ABD vadelileri ve Asya borsaları hafif artılar ve eksilerle karışık bir seyir izliyor.

ABD borsaları, ülkede yaşanan şiddetli protestolara aldırış etmeyerek yükselişini dün de sürdürdü. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2.01 artışla 26.259.88 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1.34 kazançla 3.122.20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.78 yükselişle 9.682.91 puana çıktı.

Dünya'nın aktardığına göre, piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık alımlarına ilişkin açıklamalar yakından izlenecek. ECB'den bugün bir faiz değişikliği beklenmiyor. Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri açıklanacak.

Gece boyunca 6.72 seviyelerinde seyreden dolar/TL, sabah saatlerinde yükselişe geçerek 6.75'lerin üzerine çıktı. Euro/TL ise 7.58 düzeyinde el değiştiriyor.