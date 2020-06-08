Dünya Bankası’ndan küresel ekonomi için rekor küçülme tahmini

Dünya Bankası, küresel ekonomi tahminini yeniledi. Dünyayı bu yıl yüzde 5.2 gibi rekor bir ekonomik küçülmenin beklediği belirtildi.

Dünya Bankası’nın ‘Küresel Ekonomik Beklentiler’ haziran raporunda, “Koronavirüs salgını ve karantina tedbirleri, küresel ekonomi üzerinde ani ve geniş çaplı bir şok etkisi bırakarak onu derin bir durgunluğa sürükledi. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, bu yıl dünya ekonomisini yüzde 5.2’lük küçülme bekliyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin küçülme olacak, kişi başına düşen üretim hacmindeki düşüş de 1870’ten bu yana en fazla ülkeyi etkileyecek” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 2.6’den yüzde 4.2’e yükseltildi.

Raporda ayrıca gelişmiş ekonomilerin toplamda yüzde 7, gelişmekte olan ekonomilerin de yüzde 2.5 küçüleceği belirtilirken, bunun gelişmekte olan ülkeler için en az son 60 yılda ilk geniş kapsamlı durgunluk olduğu kaydedildi.

Dünya Bankası uzmanları, özellikle salgının yoğun olarak yayıldığı ve küresel ticaret, turizm, hammadde ihracatı ve dış finansmana bağımlı ülkelerin büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.

Dünya Bankası Ekonomik Kalkına Beklentileri Araştırma Grubu Direktörü Ayhan Köse, mevcut gelişmelerin küresel ekonomik büyüme tahminlerinde hız ve sertlik açısından benzeri görülmemiş aşağı yönlü bir revizyona neden olduğunu belirterek, “Geçmişin tecrübesine bakılırsa, muhtemelen büyüme tahminlerini daha da azaltmak zorunda kalabiliriz, bu da siyaset organlarının ek teşvik tedbirleri almaya hazır olmaları gerekebileceği anlamına geliyor” dedi.

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, Rusya ekonomisi bu yıl yüzde 6 küçülecek.