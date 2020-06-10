Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.4 azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, bu yılın Ocak-Nisan döneminde yüzde 11.4 azalarak 7.2 milyar dolara geriledi. Türkiye’den Rusya’ya ihracattaysa yüzde 1.1 oranında artış meydana geldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) yayınladığı verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020’nin Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11.4 azalarak 7.207 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat hacmi 5.695 milyar dolar (yüzde 14.2 oranında düşüş), Türkiye’den Rusya’ya yapılan ihracat hacmi ise 1.512 milyar dolar (yüzde 1.1 oranında artış) oldu.

Paylaşılan verilere göre Rusya’nın genel dış ticaret hacminde Türkiye’nin payı, bir önceki yıla göre yüzde 3.8’den yüzde 3.9’e yükseldi.