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    Yeni kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006111042228967-yeni-kidem-tazminati-ve-emeklilik-modeli-geliyor/

    Tamamlayıcı emeklilik modeliyle kıdem tazminatlarında yeni bir dönem başlayacak. Modellerden biri yasalaşırsa çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak. Yüzde 5.33 ise işveren sorumluğunda kalacak. İkinci model yasalaşırsa ya mevcut sistem tercih edilecek ya da işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tamamlayıcı emeklilik modeliyle, kıdem tazminatı konusunda da yeni bir dönem başlayacak.

    Sosyal taraflarla tartışmaya açılan modellerde, 60 yaşa kadar fonda birikim yapılması öngörülüyor. İlk konut, evlenme, ağır hastalık gibi durumlarda ise bu yaştan önce sınırlı olarak çekim yapılması mümkün olacak.

    Mevcut sistemde, her yıl için çalışanların brüt bir aylık ücreti kadar kıdem tazminatı hakkı oluşuyor. Ekonomi  yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğü modellerde sistemin herkesi kapsaması veya tercihe bağlı olması seçenekleri üzerinde duruluyor.

    'Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutar 60 yaşında alınabilecek'

    Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar 60 yaşında alabilecek. 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak verilecek.

    İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumlar ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek.

    Taraflar dinlenildi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dün sosyal taraflarla biraraya geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldığı toplantıya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Toplantıda kıdem tazminatı ve istihdam kalkani paketi görüşüldü. 

    Birinci model zorunlu

    Ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu modellerden ilki yasalaşırsa bütün çalışanlar bu modele göre kapsam içine alınacak. Bu durumda zorunlu olacak birinci modelde, işveren her ay çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ünü 'tamamlayıcı emeklilik hesabına' aktaracak. Bu da yıllık bazda 11 günlük bir kıdem tazminatı hakkına denk düşüyor.

    Kalan 19 günlük tutara denk gelen brüt maaşın yüzde 5.33'ü kadar tutar ise şimdi olduğu gibi aynı sistemle devam edecek ve ayrılık durumunda ödeme yükümlülüğü işverende olacak. 

    İkinci model seçenekli

    İkinci model yasalaşırsa taraflara seçme şansı sunulucak. Ya şu andaki mevcut sistemin devamı tercih edilecek ya da yeni modele geçilecek. Bu yeni modelde işveren payinin yanı sıra, devlet payı da söz konusu olacak. İşçiler de prim ödeyecek.

    Asgari ücrete kadar ücretler için işçinin primi ücretin yüzde 0.5'i kadar olacak. Örneğin iki asgari ücrete kadar olan bir ücret söz konusu ise, katkı payı yüzde 1.5'a kadar çıkacak. Asgari ücretin iki katından fazla olan ücretlerde ise, kesinti yüzde 2.5'a kadar çıkacak. Devlet de bir puan katkıda bulunacak.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilik, Kıdem tazminatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TİSK, Türk-İş, TOBB, Hak-İş, Mahmut Arslan, Rifat Hisarcıklıoğlu, Ergün Atalay, Özgür Burak Akkol, Zehra Zümrüt Selçuk, Berat Albayrak, Türkiye
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