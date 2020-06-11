‘Koronavirüs Türkiye’nin Rusya’ya ihracatını etkilemedi’

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Sputnik’e açıklamasında, bu yılın ilk beş ayında Türkiye’den Rusya’ya ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre ürün bakımından yüzde 6 artmasına rağmen değer bakımından yüzde 3 azaldığını söyledi.

Bununla birlikte salgın nedeniyle özellikle Novorossiysk limanında gümrük işlemlerde sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken DKİB Başkan Yardımcısı, “Bu yüzden Kafkas ve diğer limanları kullanmaya başladık” dedi.

Sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı’na başvurduklarını anlatan Gürdoğan, “Rusya’da var olan limanlarda ortak bir liman oluşturursa bu iki ülkenin dış ticareti için çok iyi olur. Salgın yüzünden yaşadığımız bu durumu lehimize çevirmemiz, başarısızlıkları fırsatlara dönüştürmemiz lazım. Bölgemizin bu rakamlarında düşüş yok, çünkü Rusya ve Türkiye arasında deniz araçları çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

2020’nin ilk 5 ayında özellikle kuruyemiş ihracatında yüzde 68, meyve ve sebzede de yüzde 26 artış yaşandığını bildiren Gürdoğan, aynı zamanda zeytinde yüzde 77, çiçekte yüzde 57, deri ürünlerinde yüzde 37 ve hazır giyimde yüzde 21 düşüş olduğunu aktardı.