Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde yüzde 25 ile 30 arasında indirime gitti. Seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak.