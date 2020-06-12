Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı. Buna göre;
- Seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak.
- 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi.
- 301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira,
- 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak.
- 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.
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