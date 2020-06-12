IMF: Ukrayna'nın dış borcu GSYH'nin yüzde 93'üne kadar yükselecek

Ukrayna'nın dış borç stokunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 93’ne kadar yükseleceği tahmin edildi.

Ukrayna'nın dış borç stoku geçen yıl GSYH’nın yüzde 78.8 oranına eşitti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Kovid-19 salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için bu ülkeye 5 milyar dolar kredi sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

IMF'ten yapılan açıklamada, "Kovid-19 şokunun, dış borç stokunun GSYH’ye oranını 15 puan artırarak yüzde 93’e yükseltilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

IMF, önemli bir kısmının dolar cinsinden olan borç stokundaki artışın kısmen yerel para kurunun düşmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte Ukrayna’nın dış borç stokunun 2025’te GSYH’nin yüzde 61’e kadar düşmesi bekleniyor.