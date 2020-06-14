Albayrak: Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattıklarını duyurdu. Albayrak ayrıca hedeflerinin Türkiye'yi dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

İslam Kalkınma Bankası kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nın (IIEFC) 12.'si online düzenlendi.

Toplantıya video konferans ile katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şunları kaydetti: