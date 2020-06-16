Avrupa Birliği'nin dış ticareti nisanda sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.2 azalarak 125.3 milyar euroya, ithalatı da yüzde 22.7 gerileyerek 125.1 milyar euroya düştü. Böylece AB, nisan ayında yaklaşık 200 milyon euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde de ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.3 daralarak 136.6 milyar euro, ithalat yüzde 24.8 gerileyerek 133.7 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2.9 milyar euroyu buldu.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 23.3 milyar euro ile ABD, 15.3 milyar euro ile Çin, 15 milyar euro ile İngiltere, 9.6 milyar euro ile İsviçre, 5.3 milyar euro ile Rusya ve 4 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 29,6 milyar euro ile Çin, 16.9 milyar euro ile ABD, 11.6 milyar euro ile İngiltere, 7.8 milyar euro ile İsviçre, 6 milyar euro ile Rusya, 4.3 milyar euro ile Japonya ve 3.5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.