Çeyrek altın tuzağına suç duyurusu: 5 lira bassan 24 yıl ceza alıyorsun, altın basıyorsun cezası yok

Dünya'dan Nihat Delibaşı'nın haberine göre, takı ve tasarruf dendiğinde ilk akla gelen çeyrek altında imitasyon ürünlerin satışının artması, alenileşmesi, tanınmış e-ticaret sitelerinde bile kendine yer bulur hale gelmesi ve dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya başlanması kuyumcuları isyan ettirdi.

İzmir Kuyumcular Odası, konunun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi ve sorumluların cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, "5 lira bassan 24 yıl ceza alıyorsun, 2580 TL’lik Ata altını basıyorsun, cezası yok. İmitasyon yasaklanmalı” diye konuştu.

Baransel, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Alayık başta olmak üzere tüm kuyumcular odası başkanlarına suç duyurusunda bulunmaları için çağrı yaptıklarını söyledi.

Baransel, "Düğün sahibi kuyumcuya gittiğinde altının imitasyon yani sahte olduğunu öğreniyor. Vatandaş ile kuyumcu karşı karşıya geliyor. Kabul edilebilir değil” dedi.