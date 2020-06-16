Albayrak: Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" dedi.

Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz. pic.twitter.com/uMTzraPiWP — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 16, 2020

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