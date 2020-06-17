Rusya altın üretimini düşürdü

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya, Ocak-Mayıs 2020 döneminde altın üretimini yüzde 2.2 oranında azalttı.

Rosstat, Rusya’nın Ocak-Mayıs 2020 döneminde işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halindeki altın üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 oranında azalttığını belirtti.

Aynı zamanda, altın üretimi Mayıs 2020’de Mayıs 2019’a göre yüzde 7.4, Nisan 2020’ye göre ise yüzde 16.8 oranında artış kaydetti.

Rosstat, değerli metallerin çıkarılması ve üretimine ilişkin kesin rakamlar vermiyor.