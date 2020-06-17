Bakan Selçuk: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yüzde 1 devlet katkısı koyacağız

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) konusunda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, 3 fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

"Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20.5 milyar liralık nakdi destek sağladık" diyen Selçuk, 3. faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.

'3.5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ulaştırdık'

Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini söyleyen Selçuk, "3.5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti" dedi.



Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız" diye konuştu.

'Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihi 2022'

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusuna değinen Selçuk, şunları söyledi:

"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8.33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız" dedi.

Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini belirten Selçuk, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor" şeklinde konuştu.