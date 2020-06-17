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    'Yeni normal'in ilk 15 gününde İstanbul'da 2 bin 416 şirket kuruldu

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006171042269401-yeni-normalin-ilk-15-gununde-istanbulda-2-bin-416-sirket-kuruldu/

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, haziranın yani 'yeni normalin' ilk 15 gününde İstanbul'da 2 bin 416 yeni firma açıldı.

    İTO yeni normal sürecinde açılan firma sayısını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da 1-15 Haziran 2020'de, 2 bin 416 yeni firma kuruldu. 12-31 Mayıs'ta ise kurulan firma sayısı 1563 olarak gerçekleşmişti. Böylece normalleşme sonrası artış yüzde 54 oldu.

    Firmaların imalata ilişkin kapasite raporu talebi, bu dönemde yüzde 120 artışla 286'ya yükseldi. Dış ticaret belgelerinde ise artış trendi devam ederek, verilen belge sayısı 100 bine yaklaşırken, faaliyet belgesi talebi de 26 bini geçti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu rakamların, iş dünyasının yeni normal'de sarf ettiği büyük gayreti gösterdiğine dikkati çekti.

    Firmaların pandeminin esiri olmadan, tüm ayarlarını güncelleyip yoluna devam etme kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

    "Sağlıklı bir karşılaştırma için yeni normalin 11 iş gününe denk gelen ilk 2 haftası ile bayram tatilleri çıkarıldıktan sonra 12-31 Mayıs'ta kalan 11 iş günü mukayese edilerek bu rakamlara ulaşıldı. Kontrollü hayatta kontrollü yükseliş devam ediyor. Ekonominin can damarı olarak nitelenen birçok küçük işletme faaliyetine tekrar başladı. Tüm bu veriler Kovid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerini hafta hafta geride bıraktığımızı ortaya koyuyor. Yeni normal adı üstünde geçici değil, bundan sonra sürekli devam edecek bir hayat biçimimiz olacak. Pandemiden geri kalan süreçte maske, mesafe ve temizlik üçlüsüyle mücadele ederek daha çok üreteceğiz."

    'BDDK verileri destekliyor'

    Avdagiç, iş dünyasının ortaya koyduğu çalışmayı yansıtan İTO verilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinin de desteklediğini bildirdi.

    Tüketici kredilerinin 5 Haziran ile biten haftada 3.8 milyar TL arttığını belirten Avdagiç, şu bilgileri verdi:

    "Bir haftada 685 milyon liralık konut kredisi, 108 milyon liralık taşıt kredisi, 3 milyar liralık da tüketici kredisi kullanıldı. Bu da hükümetimizin ortaya koyduğu desteklerin özellikle kredi tarafında önemli bir canlanma oluşturduğunu gösteriyor. Bunun konut ve taşıt başta olmak üzere talepteki artırıcı etkisi memnuniyet verici."

    Etiketler:
    firma, işyeri, Normalleşme takvimi, normalleşme süreci, Normalleşme, Haziran, İstanbul Ticaret Odası (İTO)
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