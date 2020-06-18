Kısa vadeli dış borç stoku nisanda 115.2 milyar dolar oldu

Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 oranında azalışla 115.2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın kısa vadeli borç stoğu verilerine göre, nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 oranında azalışla 115.2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.9 oranında azalarak 53.5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.2 oranında azalarak 52.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.6 oranında azalarak 7 milyar dolar oldu.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 81.1 milyar dolar

Nisanda 2019 sonuna göre, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1 azalarak 24.8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10.1 gerileyerek 81.1 milyar dolara indi.