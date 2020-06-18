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    İkinci el otomobil satışlarında EFT ve kapora dolandırıcılığı

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    Sıfır otomobildeki arz sıkıntısı nedeniyle öne çıkan ikinci el otomobil piyasasında dolandırıcılık olayları da arttı. Sektör temsilcileri, saat 17:00'den sonra EFT işlemlerinin gerçekleşmediğini hatırlatarak para hesaba geçmeden alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmemesi konusunda uyarıyor.

    Son dönemde hareketlenen ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk dolandırıcılara yeni alan yarattı. Otomobil alım satımlarında fırsatçılar, saat 17:00'den sonra alıcı ve satıcının anlaştığı ücreti EFT yoluyla devretmiş gibi gösteren dolandırıcılar, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor.

    O saatte para transferi yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek işlemi iptal eden fırsatçılar, vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyor.

    Öte yandan bazılarıysa 'Parayı aktardım ama sistemde sorun var' gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalattırıyor.

    Vatandaşların fırsatçılara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen galerici Fahri Karlık, "Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. 'Paramızı temin edip gelelim' diyorlar. Saat 17.00'den sonra geliyorlar. Aracın 3'te 1 parasını veriyorlar. 'Size EFT yapalım' diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT'yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar. Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için hiçbir şekilde hak talep edemiyor" dedi.

    'Hesapta görmeden imza atmayın'

    Alım satımlarda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen galerici Ferdi Savaş, "Saat 17.00'den sonra hesaba para geçmiyor ama satış veriliyor. Kişiler bundan mağdur oluyor. O saatten sonra EFT hesaba geçmiyor. İnsanlar internet bankacılığından parayı görmeden noter satışını vermiş bulunuyorlar. Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. İkinci el piyasasında şu an için yoğunluk söz konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. Rakamları şahıslar artırıyor. Araç alacak kişi galeri yerine şahıstan almayı yeğliyor. Bankacı, polis, memur herkes bu işi yapıyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah sadece yetki ve yeterlilik belgesine sahip kişiler bu işi yapacak. Biz de bu günleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Kapora fırsatçıları hayali araç satıyor

    Piyasada ikinci elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, "İlan sayfalarında vatandaş aracını ilana koyuyor. Kapora fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp ilana koyuyor. 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Çanakkale'den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman 'Şu anda uygun değilim Ankara'dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var bin TL kapora bırakın' diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner TL toplayıp, haksız kazanç elde edip hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlar buna çok dikkat etsinler bu tür oyunlara gelmesinler" diye konuştu.

    Etiketler:
    Para, Satılık, kapora, EFT, ikinci el otomobil, ikinci el
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