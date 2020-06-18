Albayrak: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26.2 oranında hissedarı oluyor.
Varlık Fonu, Telia'nın elindeki hisselerin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satın alarak Turkcell'in en büyük ortağı durumuna gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından TVF'nin Turkcell'in yüzde 26.2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun. https://t.co/5vvcGq14Lm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 18, 2020
Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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