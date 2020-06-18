'Ruslar, gayrimenkul için Türkiye'ye akın edecek'

Moscow Sotheby's International Realty adlı gayrimenkul şirketinin yaptığı araştırmaya göre koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası Rusların Türkiye'deki konutlara ve diğer yapılara yönelik ilgisinde keskin bir artış görülebilir.

Kovid-19 nedeniyle Rus yatırımcıların ve sıradan alıcıların Türkiye'deki gayrimenkullere talebinin azaldığını belirten uzmanlar, "Temmuz ortasından itibaren sınırlar kademeli olarak açılmaya başlayacak ve Rusların Türkiye'ye seyahat etmesine ağustosta izin verilebilir. O andan itibaren Türkiye'yi gayrimenkul alıcısı akını bekliyor. Rusların Türk gayrimenkullerine ilgisinin yüksek olacağını beklemek için dayanaklarımız var" dedi.

Uzmanlar, birçok ülkenin aksine Türk mevzuatına göre internet üzerinden gayrimenkul alınabileceğini ve Türkiye'de hesap açmadan gayrimenkul için ödeme yapılabileceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, yatırım ve şahsi kullanım amaçlı konut edinme imkanını oldukça kolaylaştırıyor. En yoğun talep, daha önce olduğu gibi İstanbul, Alanya ve Antalya'da görülecek."