Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 127 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta itibarıyla bir önceki haftaya göre 127 milyon dolar azaldı ve 55 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Haziran haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 969 milyon dolar düşüşle 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 5797 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 842 milyon dolar artışla 92 milyar 220 milyon dolardan 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.