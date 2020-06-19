Alman ödeme şirketinin hisseleri, 1.9 milyar euronun 'kaybolması' üzerine yüzde 60 düştü

BBC Türkçe'nin haberine göre açıklama, Wirecard'ın denetimini yapan EY şirketinden geldi. EY denetçileri bu paranın varlığını teyit edemedi.

Söz konusu miktar, şirketin bilançosunun dörtte birine denk. Wirecard ise ortada "denetçileri yanıltmayı hedefleyen suni rakamlar" olduğunu belirtti.

Wirecard iki yıl önce Almanya'nın Dax 30 endeksine girmişti. O dönem şirketin 24 milyar euro olan değeri, bugünkü düşüşün ardından 4 milyar euroya indi.

Son skandala dair ilk haberler, geçen yıl Financial Times'ta yayınlamış, Wirecard'ın Asya operasyonlarının hesaplarının gerçeği yansıtmadığı aktarılmıştı.

Wirecard, söz konusu paranın "risk yönetimi için" iki Asya bankasında olduğunu belirtse de EY denetçileri bu paraların izini bulamadı.

Wirecard Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.