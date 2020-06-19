Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasasındaki durumu değerlendirdi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerin Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantı sonuçlarını Rossiya 24 televizyonuna değerlendirdi.

Novak, dünya petrol piyasasının 2020'nin sonu veya 2021'in ortalarında, dünyadaki ortalama beş yıllık ticari petrol rezervlerinin değer düzeyine bağlı olarak dengelenebileceğini belirtti.

Bugün piyasada var olan fiyatların reel durumu yansıttığını ve fiyatların varil başına 40 dolar aralığında dalgalandığını belirten Novak, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut talep artışı dinamikleri ve anlaşmanın uygulanmasının yanı sıra, OPEC + üyesi olmayan ülkelerin üretiminde de günlük yaklaşık 3.5 milyon varil civarında bir azalma gözleniyor. Bu dinamiklerle bu yılın sonu veya gelecek yılın ortalarında yeterince hızlı bir şekilde dengeli bir pazara girebiliriz."