Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan memur, nöbetteyken dini ve ulusal bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak mevzuat gereği 8 saat fazla çalışması karşılığı 1 gün izin verilmesi istemiyle mahkemeye başvurdu.

Ancak memurun bu talebi reddedildi. Gerekçe olarak da 'Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğe' dikkat çekildi.

Yönetmelikte, 'Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz' hükmü yer alıyor. Ret kararı üzerine Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Sendika, karara itiraz etti. Dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitti.

Kurul, yönetmelikte yer alan 'dışında' ibaresine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırdı. Kurul yönetmelikteki bu hükümle ilgili daha önce de iptal kararı verildiğini anımsattı.

Kararın ardından kamu çalışanlarının mesai saatleri dışında tuttukları nöbetlerin karşılığı verilecek.