Bakan Ersoy: İşletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanı hayata geçiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım."

Ziraat Bankası da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan işletmelerin 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı krediden faydalanabileceklerini belirtti.