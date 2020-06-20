KEK Çalışma Grubu’nun 3. toplantısı çerçevesindeki görüşmeler başladı

Rusya’nın Türkiye Ticari Mümessilliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Ticaret, Yatırım ve Bölgelerarası İşbirliği Çalışma Grubu’nun video konferans formatında yapılan 3. toplantısı çerçevesindeki görüşmelerin dün başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu görüşmenin KEK eş başkanları olan Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın geçen mayısta video formatında gerçekleştirdiği görüşmeden sonra ilk kez, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı İkili İşbirliğini Geliştirme Departmanı Direktörü M. Sidelnikov ve Türkiye Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Departmanı Direktörü Hüsnü Dilemre başkanlığında yapıldığı ifade edildi.

Etkinliğe ayrıca iki ülkenin sanayi, gümrük, tarım ve diğer kurumlarından yetkili temsilcilerin de katıldığı kaydedildi.

Görüşmelerin önümüzdeki pazartesi devam edeceği vurgulanan açıklamada, aynı gün KEK Ticaret, Yatırım ve Bölgelerarası İşbirliği Çalışma Grubu’nun 3. toplantı protokolünü imza töreni de yapılacağı ifade edildi.