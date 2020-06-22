Tüketici güven endeksi bir ayda yüzde 5.2 arttı

Tüketici güven endeksi 2020 haziran döneminde yüzde 5.2 oranında artarak 62.6 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12.2 artarak 62.1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında arttı. Mayıs ayında 59.5 olan endeks, haziran ayında 62.6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79.2 iken, haziran ayında yüzde 0.8 oranında artarak 79.9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81.8 iken, haziran ayında yüzde 4.5 oranında artarak 85.5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55.3 iken, haziran ayında yüzde 12.2 oranında artarak 62.1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21.7 iken, haziran ayında yüzde 6.5 oranında artarak 23.1 oldu.