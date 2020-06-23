ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük vergisine yönelik itiraza mahkemeden ret

Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsü'nden (AIIS) yapılan açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, enstitünün çelik ithalatına yönelik gümrük vergisinin anayasaya uygun olmadığına ilişkin itirazını reddettiği bildirildi.

Çeliğe uygulanan gümrük vergisine yönelik karar nedeniyle AIIS üyelerinin ve çelik tedarik zincirindeki çalışanların zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, kararın yeniden değerlendirilmesine yönelik dilekçelerinin Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilmemesine rağmen enstitünün gerekçelerinin doğru olduğu savunuldu.

AIIS, ilk olarak 2018'de Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. Bölümü'nün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmış, Uluslararası Ticaret Mahkemesi 2019'da enstitünün davasını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararı imzalamıştı.