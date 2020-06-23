Albayrak'tan bankalara çağrı: Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz" dedi.
"Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Albayrak, "Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bunu yerine getirirken milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.
'Konut kredisine başvrusu sayısı 133 bini geçti'
Salgına yönelik alınan erken tedbirlerin ekonomiye pozitif yansıdığını söyleyen Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı" diye konuştu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek.
- Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz.
Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemeleri
- Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz.
- Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım.
- Haziran ayının ilk 21 günlük döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6 artış gösterdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)