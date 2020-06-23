Albayrak'tan bankalara çağrı: Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek" açıklamasında bulundu. Bankalara çağrı yapan Albayrak, "Kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bunu yerine getirirken milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz" dedi.

"Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum" diyen Albayrak, "Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bunu yerine getirirken milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'Konut kredisine başvrusu sayısı 133 bini geçti'

Salgına yönelik alınan erken tedbirlerin ekonomiye pozitif yansıdığını söyleyen Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı" diye konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek.

Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz.

Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemeleri